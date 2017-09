Valdoviño/Viveiro, 15 de setembro de 2017. O proxecto de turismo mariñeiro “Galicia Norte, mares de experiencias” continúa o seu calendario de accións formativas coa convocatoria de 5 xornadas de difusión da cultura mariñeira. Durante estas sesións abertas a calquera interesado, informarase sobre o potencial económico e de xeración de emprego do turismo mariñeiro.

CALENDARIO DAS XORNADAS DE DIFUSIÓN

• Cedeira. Martes, 19 setembro. Horario: 11:00-12:30h. Biblioteca do Auditorio Municipal. Rúa Convento, s/n Baixo, esq. R/ María Mediadora

• Miño. Mércores, 20 setembro. Horario: 11:00-12:30h. Casa do Pescador. Rúa Curro, 33

• Viveiro. Luns, 25 setembro. Horario: 11:00 – 12:30 horas. Salón Multiusos do Concello – Praza Pastor Díaz, 1

• Foz. Martes, 26 setembro. Horario: 11:30 horas. Salón da Casa da Cultura. Rúa Lugo, 1

• Narón. Mércores, 27 setembro. Horario: 11:00 – 12:30 horas. Salón Café Teatro. Pazo da Cultura, Rúa Holanda, s/n

Despois destes seminarios de difusión, celebraranse unhas xornadas formativas para a diversificación do sector turístico e pesqueiro, das que se ofrecerá máis información en cada un dos 5 encontros referidos.

“Galicia Norte. Mares de Experiencias” é un proxecto de cooperación interterritorial de turismo mariñeiro impulsado polos GALP (Grupos de acción local del sector pesquero) A Mariña-Ortegal e Golfo Ártabro Norte, e financiado con fondos europeos nos 23 concellos da Coruña e de Lugo que conforman a súa área de actuación.

Paderne

Miño

Pontedeume

Cabanas

Ares

Mugardos

Fene

Neda

Ferrol

Narón

Valdoviño

Cedeira

Cariño

Ortigueira

Mañón

O Vicedo

Viveiro

Xove

Cervo

Burela

Foz

Barreiros

Ribadeo

Esta iniciativa terá como resultado a creación de 10 experiencias turísticas (5 por cada GALP) ao longo de 384 kilómetros da Galicia máis septentrional, a cuarta parte da costa galega. Outro dos obxectivos é formar á poboación para dinamizar a creación de novos produtos e servizos relacionados co mar e co turismo para impulsar o relevo xeracional no sector da pesca e a fixación de poboación nova.