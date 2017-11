Este xoves, 30 novembro, celébrase a Festa de San Andrés. A cita está organizada pola Asociación Mulleres de San Cibrao coa colaboración do Concello de Cervo e o C.I.T Programa: 12:30 horas, Misa Cantada pola Coral do C.I.T. 14:30 horas, xantar no Restaurante Boavista. Á tardiña, baile na Casa do Mar coa orquestra Alma Latina. A adquisición de tickets debe facerse no propio restaurante.

O Concello de Cervo convida aos nenos a participar na creación do tradicional belén de plastilina esta fin de semana O Concello de Cervo, a través da delegación de Educación e Cultura, programa unha nova edición do Belén de Pastilina que confeccionan cada ano os nenos e nenas do municipio. Nesta ocasión, as datas escollidas para desenvolver a actividade dirixida aos pequenos de entre 3 e 12 anos, son o sábado 2 de decembro, ás 12:00 horas na Casa da Cultura de San Cibrao; e o domingo 3 de decembro, á mesma hora, en Cervo, na Casa do Concello. Os nenos interesados en participar nesta iniciativa enmarcada na programación do Nadal poden anotarse na Casa do Concello, na Casa da Cultura, ou chamando ao teléfono 982.879.116.

Os Beléns de plastilina permanecerán expostos ao público durante todo o Nadal.

Este xoves, 30 de novembro, a galería ribadense Terra Branca presentará Quérote, un perfume para unha muller moderna e elegante, que se lanza cun luxoso deseño e estoxo O evento será amenizado polo poeta Paco Rivas e pola pianista Helena López.

A mariñana Marisol Moreda reclamou en Murcia máis partidas orzamentarias para a investigación en xeral e para as enfermidades pouco frecuentes en particular, xa que afectan a moita poboación e as súas familias A escritora mariñana Marisol Moreda fai un balance positivo da súa participación no X Congreso Internacional de Enfermidades Raras (ER) celebrado en Murcia n a UCAM (Universidad Católica de Murcia) e no que se reunieron unhas 700 persoas. O evento foi retransmitido vía streaming a varios países

A organización de produtores organiza unha xornada sobre xestión pesqueira sostible A Organización de Produtores Pesqueiros de Lugo organiza este xoves 30 de novembro unha xornada sobre xestión pesqueira sostible dirixida a tódolos seus socios. O evento, que se presenta baixo o título “A importancia do control das cuotas”, terá lugar pola mañá no salón de plenos de Armadores de Burela. O acto inclúe unha presentación sobre o “Programa Gestcuotas: Funcionamento e previsión de implantación”, a cargo de Juan Manuel Elices, Xefe de Área da Subdirección Xeral de Control e Inspección da Secretaría Xeral de Pesca. Pola súa parte, Pablo Lafuente, socio da consultora Inxenia, fará unha exposición sobre “Xestión de datos de capturas para un mellor control”. Esta xornada está incluída dentro do Plan de Producción e Comercialización da Organización de Produtores Pesqueiros de Lugo e vai dirixida a tódolos socios tanto da OPP-7 como de Absa, que tamén colabora neste evento.

Este domingo pasado día 26, o Grupo de Sendeirismo da ACD.XOVE, clausurou a tempada de Sendeirismo 2017 Fíxoo cunha Ruta polo Concello de Xove, seguindo as Sendas dos Ríos Guilán e Rigueira, recentemente acondicionadas, cunha lonxitude de preto de 11 km. Estas dúas Sendas, xúntanse na aldea de Regosanguento coa Ruta dos Muiños, que sigue ata a Igrexa de San Antonio na Rigueira. Coa Ruta de clausura son 10 as andainas organizadas ó longo deste ano 2017.