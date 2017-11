Rubén Menéndez Rodríguez foi o primeiro afortunado do Campañazo de Acia/CCA de Foz celebrado o pasado venres, 24 de outubro Recibiu 300 euros en vales de compra para gastar nos establecementos asociados ao Centro Comercial Aberto, que lle foron entregados por Olaya Pedrosa, secretaria da asociación. Rubén Menéndez seguiu o sorteo do Campañazo na cafetería Dandy, onde se celebrou a entrega dos vales a todos os premiados. Mañá, 1 de decembro, celebrarase o segundo sorteo desta edición do Campañazo de Acia/Foz. Será a partir das once da noite.

A S.D. Xove F.S. xunto coa Cervecería-Pizzería Onde Sempre de Xove están a organizar a I maratón de tute “Onde Sempre Xove FS”, A cita vaise desenvolver o vindeiro venres, 8 de decembro, a partir das 11:00 horas no pavillón municipal de deportes de xove. A inscrición vai custar 80 € por parella. Está aberta e pódese facer no seguinte contacto: Carlos: 605 791 777. A data límite para inscribirse é o mércores 6 (incluído). Inclúe a comida para tódolos/as participantes, que se vai realizar ás 14:30 horas no propio pavillón.

A concelleira de Medio Ambiente, Noelia Mª Ben, participou esta mañá na concentración celebrada ás portas do centro de saúde burelés para demandar o mantemento da área sanitaria da Mariña Veciñ@s e persoal sanitario secundaron esta movilización semanal, que está convocada pola plataforma en defensa da sanidade pública.

O 17 de decembro celébrase en Ribadeo a III Papanoelada moteira, que organiza o motoclub Al Corte Ese día a partires das 18:00 horas con saída do Cantón dos Moreno as motos percorrerán varias rúas de Ribadeo. E antes haberá caramelos e globos para os máis pequenos. As persoas que queiran participar como moteir@s é imprescindible que leven traxe de Papa Noel para facer a ruta. Ao remate todos gozarán dunha chocolatada con biscoito. Durante a tarde dese 17 de decembro haberá unha ambulancia da Cruz Vermella no Cantón á que as persoas que o desexen poderán levar alimentos non perecedoiros e así participar na Operación Kilo desta entidade. Todo o recollido será distribuído entre as familias máis necesitadas de Ribadeo. Colaboran con esta III Papanoelada Moteira Acisa e o Concello de Ribadeo.

O Concello de Cervo trata de identificar aos propietarios de 267 parcelas ubicadas entre a N-642 e os accesos a Alcoa, na zona do Castelo O Concello de Cervo traballa diariamente na actualización do catastro municipal. Nesa tarefa, os empregados municipais atopáronse con inconvintes á hora de poñer ao día algúns datos. Neste intre tratan de actualizar os titulares do Polígono 26, situado na Zona do Castelo, entre a Carretera que une Viveiro e Ribadeo (N-642) e os accesos a Alcoa. Existe unha única parcela catastral, que figura EN INVESTIGACIÓN e recorreuse aos datos do catastro histórico (anos 1958-1960) para tentar chegar a coñecer aos propietarios ou titulares actuais. Por este motivo, agora estase tratando de identificar aos herdeiros e actuais propietarios destas 267 parcelas. Para tal fin, os afectados poden achegarse ao Concello de Cervo e dirixirse ás oficinas de catastro de luns a venres en horario de mañá.

Este xoves, 30 novembro, celébrase a Festa de San Andrés. A cita está organizada pola Asociación Mulleres de San Cibrao coa colaboración do Concello de Cervo e o C.I.T Programa: 12:30 horas, Misa Cantada pola Coral do C.I.T. 14:30 horas, xantar no Restaurante Boavista. Á tardiña, baile na Casa do Mar coa orquestra Alma Latina. A adquisición de tickets debe facerse no propio restaurante.