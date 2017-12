Mesa redonda sobre acoso escolar, este mércores en Ribadeo Está organizada pola Concellaría de Servizos Sociosanitarios e polo Programa de Prevención de Drogodependencias e outros trastornos adictivos.

As monitoras do Centro Gaia, do Concello de Burela, impariton unha charla titulada Consumo enerxético para o alumnado de 4ºde ESO do IES Perdouro E explican que "actualmente estamos consumindo máis recursos dos que o planeta pode xerar, en tarefas da vida diaria como son: cociñar os alimentos, desprazarnos, quentar o noso fogar, etc.. consumimos sobre todo enerxía eléctrica e obtida da utilización de fontes, que na maior parte dos casos, non son

renovables, esgotando os combustibles fósiles (carbón, petróleo,gas natural)". Desde Gaia engaden que "entre os temas que se trataron destacan: os tipos e fontes de enerxía, ventaxas e inconvenientes do uso de enerxías renovables e non renovables, distribución das reservas mundiais, tarifas de discriminación horaria, uso de lámparas de baixo consumo, etc...". Pola súa banda, a concelleira de Medio Ambiente, Noelia Mª Ben, sinalou que “vivimos nunha sociedade e a un ritmo que obriga a adquirir máis conciencia sobre o noso consumo enerxético e con esta charla pretendemos concienciar aos rapaces da importancia do consumo e do aforro enerxético nos seus fogares”.

Cea de Nadal da Asociación de Mulleres de San Cibrao A Asociación de Mulleres de San Cibrao celebrou a súa cea de nadal no Restaurante Buenavista, na que participaron 90 socias. A directiva da Asociación quere agradecerlles a asistencia a todas elas e desexarlles un Bo Nadal e próspero ano novo.

Amigos das viaxes en Madrid Vistaron Ávila, Patones, Medina de Rioseco e Madrid. Nus días terá lugar reunión para informar de viaxe do verán, que neste caso serán dúas: Suiza, Selva Negra, Alemania e Estrasburgo. E China

Darío Campos convoca un Padroado Extraordinario da TIC para iniciar o proceso de integración da actividade da Fundación na Deputación Nesta sesión extraordinaria modificáronse os Estatutos da TIC, primeiro paso necesario para levar a diante todo o proceso. Unha vez aprobada, esta modificación será trasladada á Xunta de Galicia para a súa ratificación por parte do Protectorado das Fundacións de Interese Galego. A proposta do Presidente provincial culminará no Pleno da Deputación, que deberá aprobar a xestión directa da actividade e a subrogación do persoal.

Os laranxas Álex e Jozi comezaron a semana exercendo de profesores por un día no IES Monte Castelo de Burela Os porteiros do Pescados Rubén Burela FS compartiron a súa experiencia baixo os paus co alumnado de segundo curso do ciclo de Actividades Físicas e Deportivas como complemento ao coñecemento do fútbol sala dentro da materia de Deportes de Equipo. Álex e Jozi centraron a súa sesión na importancia de crear unha base técnica dende idades temperás e de cómo encamiñar a aprendizaxe.