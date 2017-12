Alfonso Villares, e a edil de Medio Ambiente, Manuela Méndez, achegáronse esta tarde ata a Praza dos Campos, en San Cibrao, onde estivo instalado no día de hoxe o punto de información da campaña de sensibilización da Xunta "O que se enchufa, recíclase", e que contou cunha gran afluencia de público Tal e como apuntaron, trátase dunha iniciativa que consideramos importante achegar aos nosos veciños co fin de que se conciencien de que antes de tirar calquera aparello eléctrico ou electrónico, teñen que pensar na posibilidade de reciclalo, levándoo, por exemplo, ata o punto limpo municipal, que temos no Polígono de Cuíña. Na campaña recordan que cando reciclamos un aparello deste tipo, iniciamos un ciclo que termina na fabricación doutro aparello eléctrico ou electrónico; favorecendo en último caso o aforro dos recursos naturais. Ademais, moitos destes aparellos conteñen substancias perigosas, que hai que tratar adecuadamente e impedir que se mesturen con outros residous ou entren en contacto co medio.

A cadea de telefonía Phone House abriu , unha tenda en Ribadeo Concretamente na avenida de Asturias, número 9. Os xerentes son os ribadenses Juan Manuel Fernández Singh e Jorge Díaz Freije. Esta nova tenda ofrece unha gran variedade de smartphones, tablets, accesorios e operadores de telefonía como Vodafone, Yoigo, Orange e Jazztel. Tamén ofrecen outros servizos, como luz e gas e seguros para teléfonos móviles. Con motivo da apertura Phone House Ribadeo ten este días interesantes promocións: ata 100 euros de agasallo en portabilidades e 30 por cento de desconto en accesorios

Os días 6 e 8 de decembro non haberá recollida do lixo en Burela, segundo informa a concellería de medio ambiente A Concellería de Medio Ambiente informa que os días 6 e 8 de decembro non haberá recollida do lixo en Burela, “debido a que a pranta de transferencia de residuos está pechada”. De aí que pidan á veciñanza colaboración para que “estes días e na medida das súas posibilidades non saquen o lixo ás rúas. Deste xeito evitaremos que os contedores estean cheos e que algúns residuos poidan quedar depositados na mesma rúa”.

Iria Fernández Vilaboa é a nova xefa do servizo de enerxía e minas da delegación territorial da Xunta A nova xefa de servizo é licenciada en Dereito pola Universidade da Coruña e ingresou na Administración autonómica en novembro do 2011, con destino na Xefatura Territorial de Lugo da Consellería de Traballo e Benestar. O seu destino máis recente foi na asesoría xurídica de Infraestruturas Agrarias, na Xefatura Territorial de Medio Rural. Iria Fernández mantivo este martes unha primeira xuntanza co delegado territorial, José Manuel Balseiro, para tratar cuestións relacionadas co servizo.

Conferencia no Museo Provincial do Mar O sábado, 9 de decembro, ás 20:00 h, no Museo Provincial do Mar de San Cibrao, José María Leal Bóveda (Chema Leal) imparte a conferencia Os postos de vixilancia na Galicia cantábrica, s. XVIII. O acto vai ser presentado por Francisco Maya, Presidente da Comunidade de Montes de Lieiro e, Encarna Lago, Xerente da Rede Museística Provincial de Lugo. Entrada libre ata completar aforo.

Aclaración do Casino de Mondoñedo sobre a lotería de Nadal A directiva do Círculo de Recreo Casino de Mondoñedo comunica que os décimos do número 91.849 corrrespondentes ao sorteo de Nadal da Lotería Nacional quedaron depositados na oficina de Abanca en Mondoñedo tralo recente peche da oficina do Banco Sabadell na cidade.