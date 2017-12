Lugo, 9 de decembro de 2017.- A directora da Axencia Galega de Innovación (Gain), Patricia Argerey, visitou a empresa lucense Comenza, no polígono industrial do Ceao en Lugo. Esta peme, creada no ano 2004 e especializada no deseño e desenvolvemento de sistemas de varandas de vidro e aceiro inoxidable para todo tipo de edificacións, vén de recibir unha axuda da Consellería de Economía, Emprego e Industria no marco da convocatoria Innova Peme para o desenvolvemento do seu plan de innovación. Así mesmo, conta co apoio de GAIN para a contratación dun técnico dedicado a tarefas de I+D+i a través do programa Principia 2017.

A través da liña de axudas Innova Peme, orientada a mellorar a capacidade innovadora de pemes e micropemes galegas, Comenza valorizará os seus produtos e servizos innovadores, que xa son un referente a nivel internacional pola combinación de deseño, seguridade e facilidade de instalación; avaliar a viabilidade de novos produtos, como unha nova liña en madeira, material non usado neste sector pero con gran potencial polas súas características técnicas e estéticas; e mellorar os seus procesos a través da incorporación de tecnoloxías facilitadoras, como a Building Information Modelling (BIM), metodoloxía que centraliza toda a información do proxecto arquitectónico nun modelo de información dixital creado por todos os seus axentes, ou a Business Inteligence (BI), conxunto de estratexias que permiten transformar os datos existentes nunha empresa en información útil para a toma de decisións.

Para executar este plan de innovación, orzamentado en preto de 250.000 euros, contan cunha axuda da Xunta do 50% e a colaboración da Plataforma de Enxeñaría da Madeira Estrutural (PEMADE) da Universidade de Santiago de Compostela. Ademais de Comenza, outras 48 empresas entre micropemes e pemes galegas resultaron beneficiarias desta convocatoria que ofrece a posibilidade de sistematizar, potenciar ou optimizar a súa actividade innovadora a través do lanzamento de novos produtos e servizos, a súa internacionalización ou a mellora dos procesos.

Entre os resultados desta convocatoria, que vén de adxudicar 4,7 millóns de euros, destaca que o 45% das empresas beneficiarias son pequenas, o 33% son micropemes e o 22% restante son medianas. Ademais, o 90% dos beneficiarios colaborarán con algún organismo de investigación público ou privado de Galicia; e máis da metade das beneficiarias non tiñan recibido anteriormente unha axuda de GAIN.

Pola súa banda, a través da segunda convocatoria do programa Principia, apoiouse a contratación de 210 mozas e mozos investigadores en empresas e centros de investigación galegos durante un período mínimo dun ano, co fin de favorecer a súa carreira profesional, así como estimular a demanda no sector público e privado de persoal suficientemente preparado para acometer proxectos vinculados á I+D+i. Comenza recibiu apoio para a contratación dun técnicos de I+D+i a través desta liña de axudas que, en total, nas dúas edicións, permitiu a inserción laboral de preto de 300 investigadores e mobilizou 8,3 millóns de euros.

Comenza está presente, segundo datos facilitados pola propia empresa, en proxectos arquitectónicos en máis de 25 países como o metro de Panamá, o centro comercial Terramall en Costa Rica, o residencial Torres Manquehue en Chile, o residencial de luxo

L´Arbre Blanc en Montpellier ou os hoteis de cinco estrelas ME en Ibiza e Mallorca. Actualmente, atópase inmersa nun proceso de investimento, crecemento e transformación co obxectivo de certificarse conforme aos códigos de edificación de Reino Unido e Francia, aumentar a súa presenza comercial no mercado latinoamericano, do Norte de África e Oriente Medio e facilitar dentro dun entorno dixital a prescrición dos seus sistemas aos estudos de arquitectura de calquera parte do mundo.