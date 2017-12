Lugo, 1 de decembro de 2017.- Dez novos concellos da provincia de Lugo implantarán a Historia Social Única Electrónica (HSUE), a plataforma da Xunta que integra nun mesmo sistema todos os datos relativos á historia social do individuo e facilita a coordinación de todos os axentes que participan na prestación dos servizos sociais.

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) e a Consellería de Política Social colaboran para facilitar a difusión desta plataforma entre as entidades locais, así como a planificación conxunta e a coordinación das actuacións para axilizar a súa implantación.

O delegado territorial da Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, inaugurou hoxe unha nova xornada de formación na que participaron o persoal dos servizos sociais de dez concellos adheridos á iniciativa, en concreto, os de Abadín, Bóveda, A Fonsagrada, Mondoñedo, Monforte de Lemos, A Pastoriza, Pedrafita do Cebreiro, Ribeira de Piquín, Xermade e Xove.

Na provincia de Lugo a HSUE, que permite aos traballadores sociais acceder ao expediente social dos usuarios en formato electrónico, xa se implantou como experiencia piloto nos concellos de Sober e Viveiro, aos que agora se suman estes dez novos municipios.

Vantaxes para os usuarios

Balseiro explicou que os cidadáns percibirán as vantaxes do novo sistema na simplificación das tramitacións, e nunha atención máis personalizada, xa que o profesional terá acceso de xeito inmediato a información máis relevante do seu historial, tanto de servizos como de prestacións ou recursos asignados.

Ademais, facilitará unha atención máis proactiva, grazas a un sistema de alertas e subscricións que avisa ao profesional de calquera cambio no historial da persoa para que poida actuar de maneira inmediata.

Modernización dos servizos sociais

O delegado territorial lembrou que a extensión da Historia Social Única Electrónica (HSUE) supón un fito no eido dos servizos sociais similar á posta en marcha da Historia Clínica no eido sanitario ao integrar nun mesmo sistema todos os datos relativos a historia social do individuo, incluíndo a situación persoal, social e familiar; as súas demandas, prestacións, servizos e recursos, así como as valoracións, intervencións, seguimento e avaliación por parte do sistema de servizos sociais, ademais de información referente a profesionais e a institucións e organizacións que interveñen nas mesmas.

A este avance sumouse a incorporación da sinatura electrónica a través de HSUE. Isto permite xerar e asinar dixitalmente os informes sociais normalizados e arquivalos na Historia Social Única Electrónica do individuo, o que permite o envío de xeito telemático deste informe ás unidades tramitadoras.

De xeito paralelo, e grazas as posibilidades que ofrece a HSUE, estase a facilitar o acceso do persoal médico dos equipos de valoración de discapacidade e dependencia ao Historia Clínico Electrónica de persoas que soliciten este recoñecemento; medida que permitirá mellorar a tramitación das referidas valoracións

Plan Trabe

O Plan Trabe para a Modernización Tecnolóxica dos Servizos Sociais, dotado cun orzamento de 19,7 millóns de euros en cinco anos, é un instrumento de apoio á planificación estratéxica deste área clave para a Comunidade, que xestiona a atención e as prestacións dun terzo da poboación.

Coa integración das TIC na xestión dos servizos sociais, a Administración autonómica busca mellorar a súa eficiencia para garantir á sustentabilidade do sistema e incrementar a súa capacidade para dar cobertura a unha demanda que está en aumento. Ademais, a modernización da xestión permitirá reducir tarefas administrativos e prazos de tramitación.

As actuacións do Plan Trabe incluidas dentro da operación “Plataforma tecnolóxica do catálogo galego de servizos sociais – Implantación da Historia Social Única Electrónica” atópanse cofinanciadas pola Unión Europea no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020