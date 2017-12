A Mariña 10-12-17. Desde o Observatorio da Mariña pola Igualdade presentamos a Axenda Feminista 2018 que xa vai pola súa oitava edición e que, un ano máis, escolle a 12 mulleres para protagonizala.

En edicións anteriores a Axenda Feminista escolleu como protagonistas a galegas dedicadas á música, á escrita, ao teatro, á poesía, á ciencia e ás labregas en leiras de mar e de terra. N0 2018 a temática da Axenda Feminista céntrase no ámbito do activismo.

A Axenda Feminista 2018 leva por título Activistas galegas e con ela este ano, no que o OMI cumpre o seu décimo aniversario, queremos visibilizar o activismo realizado por mulleres. Lendo as súas páxinas poderemos entrever cales son as reivindicacións obxecto de preocupación das mulleres.

Faremos tres presentacións nas seguintes datas e lugares, nas que contaremos coa presenza das protagonistas:

o venres 15 de decembro, ás 19,00 h na libraría Porta da Vila en Viveiro. Contaremos este día coa presenza de Laura Bugalho, Isabel Vilalba, Antonina Semedo e Susana Riveira.

o sábado 16 de decembro ás 12,00 h na libraría Lila de Lilith en Santiago de Compostela. Ese día estarán con nós Laura Bugalho, Paz Filgueira, Antonina Semedo, Marisela González e Iria Villar.

O martes 19 de decembro ás 20,30 h na libraría Bahía de Foz. Contaremos coa presenza de Isabel Vilalba, Antonina Semedo e Susana Riveira.

A Axenda Feminista 2018 mantén o formato do ano anterior: tamaño A5, tapa branda, goma para pechala e unha cinta para marcar a páxina desexada. O deseño das tapas correu a cargo da deseñadora Abi Castillo.

O prezo da axenda son 14 euros (ás persoas socias o Observatorio financiaralles unha parte, quedando a axenda a un prezo reducido de 12 euros) e poderase atopar nos seguintes puntos de venta:

Ribadeo: Libraría Casa das Letras.

Foz: Libraría Bahía.

Burela: Libraría Espacio Lector Nobel.

Viveiro: Libraría Porta da Vila.

Vilalba: Libraría O mundo de Suevia.

Lugo: Libraría Trama.

Sarria: EcoEspazoVitriol.

Santiago de Compostela: Libraría de mulleres Lila de Lilith.

A Coruña: Livraria Suévia.

Arzúa: Papelería Cartafol.

Vigo: Libraría Andel.

Allariz: Aira das letras.

Pontevedra: Libraría Paz.