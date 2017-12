Ana Pontón na Mariña A portavoz nacional, Ana Pontón, desenvolve unha intensa xornada de reunións con distintos colectivos e sectores da Mariña, que empeza en Burela cun encontro coa xunta de persoal do Hospital da Costa en relación á contrarreforma sanitaria que ultima o Goberno de Feijóo. Seguirá unha reunión cos sectores empresariais para abordar o déficit de infraestruturas que restan comunicación á comarca, e rematará cun acto público para a presentación da Bases Democráticas, proposta política do BNG para avanzar na soberanía de Galiza, ambos no Concello de Viveiro.

O Concello mellora os accesos ao punto limpo de Ribadeo. Por este motivo desde este xoves e ata o vindeiro luns non se poderá chegar a ese lugar para depositar enseres Ata o vindeiro luns non se poderá acceder ao punto limpo de Ribadeo. O Concello acomete obras de mellora no viario de acceso a esa instalación e por ese motivo “estes días non será posible chegar ata alí, polo que pedimos desculpas polas molestias que se poidan ocasionar á nosa veciñanza”, sinala Jorge Díaz Freije, concelleiro de Limpeza Viaria e Xestión de Residuos. O edil ribadense considera que “a mellora deses accesos era moi necesaria”. E subliña que “se non hai novidades e inconvenientes de última hora o vindeiro luns, 18 de decembro, o punto limpo estará operativo de novo”.

O Concello de Cervo participou no simuladro de Alcoa mobilizando aos GEs e á Policía local O Concello de Cervo participou no simulacro coa mobilización dos efectivos do Grupo de Emerxencias Supramunicipal (G.E.S.) e a Polícia Local; que contou coa presencia do concelleiro de Seguridade Cidadá, José Ramón Soto. Estableceuse o posto de mando avanzado na explanada do Castelo; e dende alí coordináronse todas as unidades; ante o suposto de que o incidente interior xerase unha nube tóxica que puidese afectar á poboación. Soto sinalou que "este tipo de actuacións son fundamentais para estar preparados ante un eventual problema que se puidese producir, e poder dar resposta inmediata e coordinada para atallar a incidencia coa máxima premura".

Actividade infantil na Librería Bahía Na Librería Bahía imos celebrar o Nadal este domingo día 17 ás doce da mañá cunha sesión de FAMILIAS QUE CONTAN. Nesta ocasión serán Marietta Tornamira e o seu fillo Luis Carballada quenes nos traerán O CONTO DE NADAL de Charles Dickens. Marietta e Luis prepararon unha versión infantil deste clásico de Dickens para achegalo ás pícaras e os pícaros máis pequenos. FAMILIAS QUE CONTAN é unha iniciativa da Librería Bahía que está tendo unha gran acollida tanto de participantes coma de público, na que son as propias familias as que preparan –xunto coa libreira- unha sesión de contos aberta para todos os que queiran a chegarse á librería e participar dela.

A alcaldesa de Mondoñedo, Elena Candia, xunto á representante da empresa MariñActiva, Natalia Presa Riobo, presentarán este venres de xeito detallado o paquete turístico Este Nadal, Regala Mondoñedo Ensinarán as caixas definitivas do produto e explicarán os obxectivos, funcionamento e características do paquete. Trátase dnha iniciativa que nace froito do traballo conxunto do Concello, de MariñActiva e de axentes locais (hostaleiros, artesáns…), que tamén participarán no acto. A presentación terá lugar este venres, día 15 de decembro, ás 11:00 horas, no Salón de Plenos da Casa do Concello de Mondoñedo.

Os concelleiros de Medio Ambiente e Turismo, Noelia Mª Ben e Ramiro Fernández Rey, participaron esta mañá na concentración celebrada ás portas do centro de saúde burelés para denunciar a supresión da área sanitaria da Mariña Veciñ@s e persoal sanitario secundaron esta movilización semanal, que está convocada pola plataforma en defensa da sanidade pública.