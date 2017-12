A Mariña 13-12-17. Tras 6 meses de espera para facer un ecocardiograma de estress e logo de presentar dúas reclamacións en Atención ao Paciente sen que fosen atendidas as súas demandas , decide facer unha terceira reclamación pero neste caso acompañada dun escrito dirixido á Subxerencia Executiva do Hospital da Costa.

A muller está tomando un tratamento para o corazón sen saber se o precisa ou non xa que non ten un diagnóstico. A partir de hoxe fágolles responsables de todo canto me poida pasar en relación coa miña saúde pois rinse vostedes dos pacientes- refire.

No escrito que presentou diante da Dirección do centro o día 27 de novembro, con rexisto de entrada número 2735 a paciente da un paso máis ante a desidia dos órganos xestores do hospital. Visto que neste hospital as reclamacións van a un caixón en fondo , tomarei as medidas legais oportunas contra a dirección do hospital e a Xerencia Integral de Lugo, por ser de xustiza- conclúe a muller.

O día 30 de novembro a paciente recibe unha chamada telefónica do Hospital e comunícanlle que ten unha cita para facer o ecocardiograma de estres o día 22 de decembro de 2017. Membros activos da Plataforma Sanitaria amósanse indignados ante o modo de xestión que está a seguir a dirección do centro para intentar calar á xente e que non cheguen máis lonxe as protestas dos e das veciñ@s . So se presentas unha reclamación ameazando con tomar medidas legais atenden as demandas da poboación , é escandaloso e ate obsceno; pero isto non son casos illados ,estamos ante a punta dun iceberg- conclúen desde a Plataforma Sanitaria.