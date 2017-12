O GALP A Mariña-Ortegal desenvolverá os próximos 13 e 14 de Decembro no Concello de Ortigueira as xornadas “Mares de Oportunidades”, cuio obxetivo e o de presentar exemplos de boas prácticas no noso territorio e doutros territorios en proxectos de desenvolvemento territorial do medio mariño co fin de poder aprender deles e poder transferilos ós concellos que forman parte do Galp A Mariña-Ortegal. Tamén se pretende que sexa un punto de networking e intercambio de ideas, que os posibles promotores podan coñecerse e xerar novas ideas de proxecto. Un total de 14 relatores, algún deles premiados na última convocatoria dos premios Economía Azul da Xunta de Galicia, presentarán os seus proxectos. Consideramos que é una oportunidade única para escoitar experiencias e relatores deste interés reunidos nun único evento, polo que nos gustaría que desde o seu medio puideran contribuir á difusión das mesmas.