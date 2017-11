Aviso da concellería de cultura de Burela Este sábado, 2 de decembro, non hai previsto ningún festival na Casa da Cultura, aínda que debido a un erro si que aparecía recollido na programación de actividades para este trimestre. Desde a Concellería de Cultura piden desculpas polo ocorrido.

Comida celebrada pola Festa na honra de San Cibrao, organizada pola asociación Mulleres de San Cibrao, coa colaboración do Concello de Cervo o C.I.T. Celebrouse unha misa cantada pola coral do CIT e unha comida na que participaron máis de medio cento de veciños e veciñas. Logo do xantar agárdalles o baile na Casa do Mar a cargo da orquestra Alma Latina.

Adestramentos con Galicia Esta semana a preparación das seleccións galegas contou coa presenza de 6 representantes do Pescados Rubén Burela FS. Comezou a semana co adestramento de Sub-19, o luns, con Nito e Pitero; o martes tocoulles na Coruña a Sub-16, con Miguel, Gustavo e Nicholas, e a Sub-21, con Judith.

Rubén Menéndez Rodríguez foi o primeiro afortunado do Campañazo de Acia/CCA de Foz celebrado o pasado venres, 24 de outubro Recibiu 300 euros en vales de compra para gastar nos establecementos asociados ao Centro Comercial Aberto, que lle foron entregados por Olaya Pedrosa, secretaria da asociación. Rubén Menéndez seguiu o sorteo do Campañazo na cafetería Dandy, onde se celebrou a entrega dos vales a todos os premiados. Mañá, 1 de decembro, celebrarase o segundo sorteo desta edición do Campañazo de Acia/Foz. Será a partir das once da noite.

A S.D. Xove F.S. xunto coa Cervecería-Pizzería Onde Sempre de Xove están a organizar a I maratón de tute “Onde Sempre Xove FS”, A cita vaise desenvolver o vindeiro venres, 8 de decembro, a partir das 11:00 horas no pavillón municipal de deportes de xove. A inscrición vai custar 80 € por parella. Está aberta e pódese facer no seguinte contacto: Carlos: 605 791 777. A data límite para inscribirse é o mércores 6 (incluído). Inclúe a comida para tódolos/as participantes, que se vai realizar ás 14:30 horas no propio pavillón.

A concelleira de Medio Ambiente, Noelia Mª Ben, participou esta mañá na concentración celebrada ás portas do centro de saúde burelés para demandar o mantemento da área sanitaria da Mariña Veciñ@s e persoal sanitario secundaron esta movilización semanal, que está convocada pola plataforma en defensa da sanidade pública.