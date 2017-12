Cea de Nadal da Asociación de Mulleres de San Cibrao A Asociación de Mulleres de San Cibrao celebrou a súa cea de nadal no Restaurante Buenavista, na que participaron 90 socias. A directiva da Asociación quere agradecerlles a asistencia a todas elas e desexarlles un Bo Nadal e próspero ano novo.

Amigos das viaxes en Madrid Vistaron Ávila, Patones, Medina de Rioseco e Madrid. Nus días terá lugar reunión para informar de viaxe do verán, que neste caso serán dúas: Suiza, Selva Negra, Alemania e Estrasburgo. E China

Darío Campos convoca un Padroado Extraordinario da TIC para iniciar o proceso de integración da actividade da Fundación na Deputación Nesta sesión extraordinaria modificáronse os Estatutos da TIC, primeiro paso necesario para levar a diante todo o proceso. Unha vez aprobada, esta modificación será trasladada á Xunta de Galicia para a súa ratificación por parte do Protectorado das Fundacións de Interese Galego. A proposta do Presidente provincial culminará no Pleno da Deputación, que deberá aprobar a xestión directa da actividade e a subrogación do persoal.

Os laranxas Álex e Jozi comezaron a semana exercendo de profesores por un día no IES Monte Castelo de Burela Os porteiros do Pescados Rubén Burela FS compartiron a súa experiencia baixo os paus co alumnado de segundo curso do ciclo de Actividades Físicas e Deportivas como complemento ao coñecemento do fútbol sala dentro da materia de Deportes de Equipo. Álex e Jozi centraron a súa sesión na importancia de crear unha base técnica dende idades temperás e de cómo encamiñar a aprendizaxe.

A Xunta Directiva do Pescados Rubén Burela FS convoca Asemblea Xeral Extraordinaria de socios/as para o xoves 28 de decembro de 2017 A reunión terá lugar no salón de conferencias de Burela (antiga biblioteca); a primeira convocatoria está fixada para as 20.00 horas e a segunda para as 20.30. ORDE DO DÍA: 1. Lectura e aprobación da acta anterior. 2. Exame e aprobación, se procede, das contas anuais. 3. Rogos e preguntas

Éxito de participación no 6º open de pádel Be One, celebrado en Ribadeo do 8 ao 10 de decembro No evento déronse cita 128 xogadores/as.