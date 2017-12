Alguen me pode explicar sin tecnicismos, si todo Galicia e un Castro, ou porque non pode haber eucaliptos donde non hay Castros, refirome os montes donde nosos bisabuelos plantaron pinos, e os bisnetos plantan eucaliptos.

Lein estes días, que 18 colectivos levan a Bruselas o detereioro do Patromonio Arqueoloxico, e parece que o culpable e o eucalipto. Si en Galicia hay tropecentos Castros, e se necesitan tropecentos ferrados de monte sin plantar pa sua conservación, paréceme ben, pero o resto do monte, que xa era monte que o dono plante o que lle saia dos miolos.

O meo millor amigo despois da familia, vendeo madeira fai 3 anos e recibeo da Xefatura Territorial da Conselleria de Cultura, Educación e Ordenacion Universitaria, unha carta donde lle explican minuciosamente, donde pode plantar, e donde non, marcado en un mapa con un circulo feito a mao con rotulador marelo, a carta tamen dice que con esa fecha, pasan a misma comunicación o Cancello, el personalmente, non soupo nada mais do castro, únicamente que o monte prohibido esta a bravo.

Si hay un castro sácalo a luz, facer unha pista pa poder ir visítalo, e si hay que pasar o lado dos eucaliptos, sepan que a aroma e boa pa aliviar os resfriados e catarros.

José Ramón