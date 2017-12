Os vendedores e vendedoras da praza de abastos de Ribadeo sortean dúas cestas de produtos de nadal entre a súa clientela Todas as persoas que fagan as súas compras entre o 12 e o 22 de decembro na Praza de Abastos ribadense “deberán poñer nos tíckets que lles facilitarán os praceiros o nome e un número de teléfono de contacto e depositalo na caixa que está exposta a carón dos dous lotes (dúas cestas) con produtos típicos destas datas”. O sorteo terá lugar o 22 de decembro ás 14 horas. As dúas persoas gañadoras “serán contactadas por teléfono nese mesmo momento” para darlles a boa a nova e para dicirlles que pasen a recoller os seus premios.

Segunda etapa da caravana pola sanidade pública Este Sábado 16, ás 11 h terán lugar as saídas simultáneas dos centros de saúde de XOVE,MONDOÑEDO E BARREIROS. Segunda etapa da caravana de coches en 3 etapas e con tres itinerarios .Dende os puntos de orixe desta segunda etapa, e percorrendo parte do territorio occidental,central e oriental, remataremos respectivamente nos centros de saúde de SAN CIBRAO, VALADOURO E FOZ. Previo á saída e posterior a chegada faranse pequeñas concentracións nos centros de saude.

Ana Pontón na Mariña A portavoz nacional, Ana Pontón, desenvolve unha intensa xornada de reunións con distintos colectivos e sectores da Mariña, que empeza en Burela cun encontro coa xunta de persoal do Hospital da Costa en relación á contrarreforma sanitaria que ultima o Goberno de Feijóo. Seguirá unha reunión cos sectores empresariais para abordar o déficit de infraestruturas que restan comunicación á comarca, e rematará cun acto público para a presentación da Bases Democráticas, proposta política do BNG para avanzar na soberanía de Galiza, ambos no Concello de Viveiro.

O Concello mellora os accesos ao punto limpo de Ribadeo. Por este motivo desde este xoves e ata o vindeiro luns non se poderá chegar a ese lugar para depositar enseres Ata o vindeiro luns non se poderá acceder ao punto limpo de Ribadeo. O Concello acomete obras de mellora no viario de acceso a esa instalación e por ese motivo “estes días non será posible chegar ata alí, polo que pedimos desculpas polas molestias que se poidan ocasionar á nosa veciñanza”, sinala Jorge Díaz Freije, concelleiro de Limpeza Viaria e Xestión de Residuos. O edil ribadense considera que “a mellora deses accesos era moi necesaria”. E subliña que “se non hai novidades e inconvenientes de última hora o vindeiro luns, 18 de decembro, o punto limpo estará operativo de novo”.

O Concello de Cervo participou no simuladro de Alcoa mobilizando aos GEs e á Policía local O Concello de Cervo participou no simulacro coa mobilización dos efectivos do Grupo de Emerxencias Supramunicipal (G.E.S.) e a Polícia Local; que contou coa presencia do concelleiro de Seguridade Cidadá, José Ramón Soto. Estableceuse o posto de mando avanzado na explanada do Castelo; e dende alí coordináronse todas as unidades; ante o suposto de que o incidente interior xerase unha nube tóxica que puidese afectar á poboación. Soto sinalou que "este tipo de actuacións son fundamentais para estar preparados ante un eventual problema que se puidese producir, e poder dar resposta inmediata e coordinada para atallar a incidencia coa máxima premura".

Actividade infantil na Librería Bahía Na Librería Bahía imos celebrar o Nadal este domingo día 17 ás doce da mañá cunha sesión de FAMILIAS QUE CONTAN. Nesta ocasión serán Marietta Tornamira e o seu fillo Luis Carballada quenes nos traerán O CONTO DE NADAL de Charles Dickens. Marietta e Luis prepararon unha versión infantil deste clásico de Dickens para achegalo ás pícaras e os pícaros máis pequenos. FAMILIAS QUE CONTAN é unha iniciativa da Librería Bahía que está tendo unha gran acollida tanto de participantes coma de público, na que son as propias familias as que preparan –xunto coa libreira- unha sesión de contos aberta para todos os que queiran a chegarse á librería e participar dela.