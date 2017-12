Millennial é aquel tipo de persoa que chegou á súa etapa adulta despois do ano 2000, é dicir, co cambio de século, e que en conxunto, posúe características particulares, tales por exemplo: unha personalidade de descontento e amor pola tecnoloxía, por outra banda, as idades dos Millennial roldan entre os 15 e 29 anos, tamén son coñecidos como os fillo da xeración do Baby Boom, e a xeración Y.

Outras características son o seu nivel educativo, si compáramos os millennials con xeracións anteriores, teñen un nivel de estudos de grado superior; ademais da súa situación social, a esta xeración tamén se lle coñece polo seu carácter boomerang, posto que son os que teran que volver a casa dos seus pais e atrasar a formación dun fogar pola dificultade para atopar un emprego e acceder a unha vivenda.

Os millennials. Gañáronse o odio e a mágoa das demais xeracións previas a eles. cualificanos como inconstantes, floxos, egocéntricos, soñadores (no mal sentido), pouco confiables e distraídos.

Para os donos de compañías de redes sociais son os deuses, as minas de ouro, os estúpidos mozos que non teñen ben sorteadas os seus prioridades, os consumidores compulsivos e os adoradores da rendible cultura Pop.

Os nosos mozos millennials están fartos de escoitar vanaglorias e autobombo dos artificieiros daquela lendaria Transición mentres sobreviven con contratos lixo, infratrabajos de merda para a súa excelente formación, non poden pagar un aluguer, non cobrarán pensión cando acabe a súa vida laboral e viven na inseguridade deste mundo indolente, cruel, corrupto e contaminado que lles deixamos os da nosaxeración de, que agora os millennials chaman “pollavellas” en desagravio a tan inxustas acusacións. A burla e o humor acedo son a resposta máis intelixente e coherente a semellantes desvaríos.