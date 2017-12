Cervo 3-12-17. Dentro do programa de obradoiros e actividades de outono que ofertamos no Museo Provincial do Mar de San Cibrao onte, sábado 2 de decembro, levamos a cabo a actividade Quen dixo que non se podía?

Con motivo do Día Internacional das Persoas con Discapacidade, desde o Museo Provincial do Mar seguimos loitando pola igualdade para todxs. Co Club Pequeamig@s entendemos as dificultades que afrontan día a día as persoas con discapacidade, así como os logros que alcanzan a base de loita e empeño. Fixemos tarefas habituais poñéndonos na pel daquelxs que non poden ver, oír, falar ou teñen algún tipo de discapacidade na súa mobilidade.

O próximo taller para o Club Pequeamig@s no Museo Provincial do Mar será o próximo sábado, 16 de decembro, co título Ponte debaixo do meu sombreiro que tratará sobre a migración e a diversidade cultural. Para participar nestes obradoiros, como sempre totalmente gratuítos, só é necesario inscribirse no propio museo, chamar por teléfono ou a través do correo electrónico museodomar@museolugo.org.