Viveiro a 3 de decembro de 2017. Esta vez a xente de SOMOS UNHA ÁREA-VIVEIRO estivemos no estadio de Cantarrana no partido entre o Viveiro C.F e o San Tirso S.D.

Dende o mundo do fútbol, este domingo, quixemos visibilizar e manifestar -sendo protagonistas os xogadores- que a nosa Comarca non quere un cambio de modelo do mapa sanitario encamiñado a centralizar as prestacións en Lugo.

Denunciamos tamén que a calidade dos servizos sanitarios se foi deteriorando, de xeito que, por exemplo, falta de persoal médico, de enfermería, administrativo, material no noso centro de saúde. Cando falta un pediatra non se cobre a súa ausencia, quedando un só profesional para atender ás nenas e nenos de Viveiro, Ourol e O Vicedo.

Ao mesmo tempo, tamén denunciamos que cando falta un médico de familia ou unha enfermeira tampouco se cobre a súa ausencia o que da lugar a unha peor calidade asistencial e longas listas de espera para ir a consulta, a por receitas, ou a facer unha analítica.

Seguimos e seguiremos a esixir a retirada do Proxecto de Reforma da Lei Galega de Saúde, que non se supriman as áreas sanitarias e que a da Mariña sexa unha área sanitaria integrada propia como a comarca de Ferrol.

Tamén pedimos a mellora na atención primaria e dotación de recursos económicos e humanos para mellorar a calidade asistencial no Hospital da Costa.

O noso agradecemento ao Viveiro Club de Fútbol. Grazas rapaces!