Marina Mayoral ingresa este sábado na Real Academia Galega como membro de honra Marina Mayoral (Mondoñedo, 1942) ingresará este sábado, 2 de decembro, na Real Academia Galega como académica de honra. A novelista e investigadora, catedrática da Universidade Complutense de Madrid, é autora dun centenar de traballos sobre diferentes autores, entre os que destacan os dedicados a Rosalía de Castro e Emilia Pardo Bazán, que a converten nunha autoridade nos estudos centrados en ambas as escritoras. Sobre a primeira versará o discurso de entrada na RAG, titulado Por que Murguía destruíu as cartas de Rosalía? O académico de número Xosé Luís Franco Grande será o encargado de lle dar resposta en nome da Academia. A cerimonia, de entrada libre ata completar capacidade, desenvolverarse na sede da propia institución (rúa Tabernas, 11 – A Coruña) a partir das 12 horas.

As monitoras de Gaia do Concello de Burela estiveron os días 29 e 30 de novembro cos alumnos de infantil do CEIP Virxe do Carme. Nesta ocasión a actividade levada a cabo titulábase Carapuchiña Azul, a coidadora dos ríos. "A través dun conto interactivo os pequenos aprenderon o importante que é manter a auga libre de lixo, non verter contaminantes nela e recoller o lixo que xeramos cando facemos actividades ao aire libre", segundo explican as monitoras de Gaia, que recalcan que "a auga é un dos bens máis prezados que temos, non debemos malgastala nin contaminala, e por iso consideramos moi importante inculcar estos valores dende idades temperás".

Producións Teatrais Excéntricas trae "A cabeza do dragón" este sábado 2 ao Teatro Pastor Díaz Coa dirección de Quico Cadaval, a obra de Valle Inclán poderase ver ás 20:30h.

Aviso da concellería de cultura de Burela Este sábado, 2 de decembro, non hai previsto ningún festival na Casa da Cultura, aínda que debido a un erro si que aparecía recollido na programación de actividades para este trimestre. Desde a Concellería de Cultura piden desculpas polo ocorrido.

Comida celebrada pola Festa na honra de San Cibrao, organizada pola asociación Mulleres de San Cibrao, coa colaboración do Concello de Cervo o C.I.T. Celebrouse unha misa cantada pola coral do CIT e unha comida na que participaron máis de medio cento de veciños e veciñas. Logo do xantar agárdalles o baile na Casa do Mar a cargo da orquestra Alma Latina.

Adestramentos con Galicia Esta semana a preparación das seleccións galegas contou coa presenza de 6 representantes do Pescados Rubén Burela FS. Comezou a semana co adestramento de Sub-19, o luns, con Nito e Pitero; o martes tocoulles na Coruña a Sub-16, con Miguel, Gustavo e Nicholas, e a Sub-21, con Judith.