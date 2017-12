Aclaración do Casino de Mondoñedo sobre a lotería de Nadal A directiva do Círculo de Recreo Casino de Mondoñedo comunica que os décimos do número 91.849 corrrespondentes ao sorteo de Nadal da Lotería Nacional quedaron depositados na oficina de Abanca en Mondoñedo tralo recente peche da oficina do Banco Sabadell na cidade.

Presentación de "A Raiña das velutinas" no Valadouro O vindeiro sábado, 9 de decembro de 2017, faise a presentación do libro "A raiña das velutinas" de Lionel Rexes en acto público con entrada de balde ás 20:00horas e no que intervirán Armando Requeixo (crítico literario vinculado ó Centro Ramón Piñeiro para a investigación en Humanidade), Bernardo Penabade (profesor de lingua galega no Perdouro e que elaborou unha unidade didáctica sobre a novela) e o mesmo autor, Lionel Rexes.

Programación de cine do Concello de Cervo para os vindeiros días Este xoves, ás 19:30 horas, proxectarase na Casa da Cultura o filme infantil Coraline. No seu día resultou gañadora dos premios Annie á mellor música, deseño de personaxes e deseño de produción; e recibiu nominacións aos Óscar e aos Globo de Ouro como Mellor Película Animada. O sábado, proxectarase, tamén ás 19:30, o filme xuvenil La Famille Bélier; que recibiu 6 nominacións aos Premios César, gañando o César á mellor actriz revelación Louane Emera. Xa o 26 de decembro será a quenda de Ballerina; e o 3 de xaneiro de Paddington, ambas dirixidas ao público infantil.

Os nenos de Cervo confeccionan beléns con plastilina A edil de Educación e Cultura, Dolores García Caramés, apuntou que a iniciativa foi todo un éxito un ano máis, xa que contou coa participación duns 150 nenos sumando as dúas xornadas; a de San Cibrao e a de Cervo. Os traballos quedarán expostos ao público ao longo de todo o Nadal na Casa da Cultura en San Ciprián, e na Casa do Concello en Cervo.

O Concello de Cervo fixo entrega dos cheques das axudas para material escolar dirixidos a alumnos de infantil do CEIP Cervo nº1 O alcalde de Cervo, Alfonso Villares e a edil de Cultura e Educación, Dolores García Caramés, fixeron entrega dos cheques das axudas destinadas a adquisición de libros e material escolar ás familias do alumnado de Educación Infantil (2º ciclo) do CEIP Cervo Nº1. Tal e como apuntou o rexedor, xa levamos varios anos dispoñendo unha partida orzamentaria para cubrir este tramo educativo, que era o único que non contaba con ningún tipo de axuda pública. Tal e como sinalou Alfonso Villares, “o fin desta liña de axudas é o de apoiar ás familias e priorizar e potenciar unha área fundamental como é a educación

Visitas guiadas en Viveiro Desde a Concellería de turismo organízanse visitas guiadas para os días 6 e 8 de dicembro, percorrerán o centro histórico con parada no belén Viveiro ante o berce. A saída será desde a oficina de turismo. O mércores 6 a visita terá lugar ás 12 h e o venres 8 ás 17 h.