A alcaldesa de Mondoñedo, Elena Candia, xunto á representante da empresa MariñActiva, Natalia Presa Riobo, presentarán este venres de xeito detallado o paquete turístico Este Nadal, Regala Mondoñedo Ensinarán as caixas definitivas do produto e explicarán os obxectivos, funcionamento e características do paquete. Trátase dnha iniciativa que nace froito do traballo conxunto do Concello, de MariñActiva e de axentes locais (hostaleiros, artesáns…), que tamén participarán no acto. A presentación terá lugar este venres, día 15 de decembro, ás 11:00 horas, no Salón de Plenos da Casa do Concello de Mondoñedo.

Os concelleiros de Medio Ambiente e Turismo, Noelia Mª Ben e Ramiro Fernández Rey, participaron esta mañá na concentración celebrada ás portas do centro de saúde burelés para denunciar a supresión da área sanitaria da Mariña Veciñ@s e persoal sanitario secundaron esta movilización semanal, que está convocada pola plataforma en defensa da sanidade pública.

Este sábado 16 pola tarde o programa da TVG Aquí Galicia emitirase en directo dende Viveiro Esta é a segunda ocasión na que este programa se emite dende Viveiro co fin de dar a coñecer os seus recursos principais, tanto naturais coma patrimoniais; nesta ocasión, ademais prestarase especial atención ao belén Viveiro ante o Berce. Dende o Concello de Viveiro animamos a todos os veciños a achegarse na tarde do sábado, a partir das 16:30 horas, cando comeza a grabación, á Praza Maior.

O cuarteto de arpas Lulavai ofrecerá un concerto especial de nadal este sábado, día 16, na sala Bahía, de Foz O cuarteto de arpas Lulavai ofrecerá un concerto especial de Nadal este sábado, día 16, ás 19:30 horas na Sala Bahía, de Foz. Esta actuación, con entrada gratuíta, forma parte da programación cultural do Concello de Foz para este mes de decembro. O departamento de Cultura do Concello de Foz explica que “Lorena Reinaldo, Paula Oanes, Josefa Fernández e Elena Paz forman Lulavai, un insólito cuarteto no que o protagonismo das arpas celtas e o doce son das súas voces dan vida a unha formación única que fai a delicia dos espectadores. Temas de composición propia, sen perder o referente da música tradicional, e pinceladas de músicas do mundo, clásica, jazz, … darán forma a este concerto de orixinais e evocadores sons”.

Este domingo haberá teatro en Barreiros. O grupo Axóuxeres porá en escena “Non casei con todos” O Concello de Barreiros programa para o vindeiro domingo, 17 de decembro, unha nova representación teatral. O grupo Axóuxeres, de Vilaronte, porá en escena Non casei con todos. Trátase dunha obra cómica que reflicte situacións da vida cotiá. A actuación dará comezo ás 18:00 horas e terá lugar no centro sociocultural Manuel Díaz Sampedro, en San Cosme de Barreiros. Esta actividade está organizada pola Concellería de Cultura, a través da Oficina de Información Xuvenil, do Concello de Barreiros.

Mesa redonda sobre acoso escolar, este mércores en Ribadeo Está organizada pola Concellaría de Servizos Sociosanitarios e polo Programa de Prevención de Drogodependencias e outros trastornos adictivos.