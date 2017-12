Burela, 5 de decembro de 2017. Dende este martes están á venda as entradas numeradas en platea para o ballet El lago de los cisnes que se poderá ver en Burela o día 22 de decembro. O horario de venda é de 12:00 a 13:00 horas e de 19:00 a 20:00 horas na biblioteca. As entradas para os anfiteatros 1 e 2, que non son numeradas, poderán adquirirse a través de ataquilla.com. Ademais este sábado, 9 de decembro, estará en Burela Enrique San Francisco. Xa quedan poucas entradas para asistir a este monólogo. E o domingo, día 10, terá lugar unha nova edición do rastro popular solidario.

O concelleiro de Cultura, José Díaz, anunciou que “hoy martes salen a la venta las entradas para el ballet que tenemos aquí el día 22, un espectáculo con mucha demanda, ya hace días que nos estaban preguntando por la salida a la venta de las entradas. Los horarios de venta van a ser de 12:00 a 13:00 por la mañana y de 19:00 a 20:00 horas por las tardes, sería la venta de entradas numeradas en platea”.

O edil burelés dixo que “es el mismo formato que utilizamos para la ópera, sabemos que mucha gente que fue a la ópera también repetirá con el ballet, entonces ellos ya saben como es este formato. En el hall del auditorio, ubicado en la biblioteca, se venderán las entradas de platea numeradas. Y esta vez no se quitan filas de butacas porque hay que aclarar que el ballet no lleva orquesta en directo, sería muchísimo más costoso y muy complicado de hacer un espectáculo de ballet con música en vivo y en directo. Ya el ballet en sí mismo no es fácil porque el espacio escénico que tenemos en Burela no es demasiado grande, pero creemos que lo van a poder adaptar de una manera bastante buena, casi perfecta”.

Díaz comentou que “las entradas en anfiteatro 1 y 2 saldrán a la venta a través de la plataforma de venta online de Abanca que es ataquilla.com, ahí se pueden adquirir esas entradas a precios un poco más reducidos y en este caso no serán numeradas. Es el mismo formato que en la ópera que funcionó bastante bien, nos permitió que hubiera cierto orden, sobre todo en platea al estar numeradas no hay esas colas para acceder al espectáculo. Puede haber un poco más de cola para comprar las entradas en taquilla, pero evitamos ese problema de tanta gente y complicación para acceder cuando no están numeradas”.

O concelleiro burelés manifestou que “el precio en platea es de 18 euros en anticipada, y en taquilla, el día de la función el 22, se venderán a un precio de 20 euros. Las de anfiteatro 1 están a 15 euros en anticipada y en anfiteatro 2 a 12. Estas dos últimas sólo a través de internet y luego reservaremos alrededor de 50 para venta en taquilla”.

Enrique San Francisco

José Díaz tamén se referiu hoxe ao monólogo de Enrique San Francisco, que estará en Burela o sábado 9: “las entradas en anticipada se están vendiendo en la biblioteca y en Mis en Plas además de a través de internet. Mañana al ser festivo no habrá venta anticipada y el último día de venta anticipada será el jueves hasta las doce. La venta va muy bien, no quedan demasiadas entradas, reservaremos algunas para vender el sábado en taquilla”.

Por outra banda o edil indicou que “siguen a la venta las entradas para el espectáculo Jurásico. La isla perdida, que será el día 15 a las ocho de la tarde. Es un espectáculo familiar sobre dinosaurios. También la venta de entradas va muy bien y continuará durante la semana que viene. Este fin de semana como coincide segundo domingo de mes volveremos a tener una nueva edición del rastrillo popular solidario en el horario de siempre, de diez de la mañana a tres de la tarde, en la Praza da Mariña. Quien quiera inscribirse sería llamando a la Casa da Xuventude al 982 58 11 41, a cambio simplemente de llevar un kilo de alimentos no perecederos para el banco de alimentos de Burela. En este mes queda una sesión más de cine infantil, un festival de la Coral Polifónica para el día 16, y otro evento para el día 29 que presentaremos la semana que viene”.

O concelleiro de Cultura adiantou que “el año que viene adelanto que hay alguna sorpresa de bastante nivel en los primeros tres meses. Esperaremos a enero para anunciarla. Hemos cerrado estos días eventos que creo que van a ser del gusto de la gente porque son espectáculos de mucho renombre. El 2018 además va a ser el 25 aniversario de la construcción del auditorio y queremos durante todo el año celebrar eso. Para nosotros es un espacio cultural fundamental, muy importante, que creo que estamos utilizando muy bien desde hace dos años y medio, dándole la importancia y el valor que sin duda tiene, y pensamos conmemorar de alguna manera ese 25 aniversario con algún espectáculo gratuito”.