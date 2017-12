Lugo, 13 de decembro de 2017. O Presidente, Darío Campos Conde, presentou este mércores a súa proposta de Orzamento da Deputación para 2018 e convocou a comisión informativa sobre o mesmo, así como o Pleno da súa aprobación para o xoves 21 de decembro. Campos Conde explicou que o presuposto consolidado, que inclúe o do propio organismo provincial (79.041.692 euros) SUPLUSA, TIC e Consorcio de Bombeiros, ascende aos 83,7 millóns (83.703.156 euros), baixando con respecto a 2017 en 1,1 millóns (1.144.722 euros), que representan o 1,35%, polos recortes nas aportacións do Estado.

“Aínda a redución de ingresos, incrementamos os investimentos para emprego, políticas sociais e infraestruturas nos 67 Concellos, respondendo por igual ás necesidades e prioridades dos máis de 300.000 veciños da provincia. Deste xeito, dos 83,7 millóns de euros, destinamos a investimentos 45,6 millóns, que representan máis do 54,4% do orzamento”, subliñou.

11,3 millóns de fondos propios do Orzamento para o Plan Único

11,3 millóns de euros do Orzamento da Deputación para 2018 son para o Plan Único. Con respecto ao presente ano, estes fondos aumentan en 1,3 millóns de euros, pois no 2017 destináronse 10 millóns de euros. “O noso obxectivo é que a dotación económica total do Plan Único 2018 sexa de cando menos 20 millóns coma este ano ou incluso superar esta cantidade. Por este motivo, no documento xa comprometemos destinar como mínimo o 70% dos remanentes de tesourería que se xeren e que se coñecerán en xaneiro cando se poida realizar a liquidación do exercicio económico deste ano”, explicou. No 2017, achegáronse ao Plan Único 10 millóns de remanentes, que tamén se incorporaron a esta programación tras a aprobación do presuposto e a liquidación.

Con estes 11,3 millóns, garántense nos 67 Concellos da provincia uns mínimos de 3 millóns para a xeración de máis de 250 novos empregos; 1,5 millóns para o Servizo a Domicilio a 1.800 lucenses non dependentes e 4,2 millóns de euros para 67 obras novas coas que mellorar infraestruturas e dotacións públicas municipais a través do POS. “Estas son as cantidades mínimas para o DepuEmprego, o SAF Básico e o POS que deben respectar os municipios dentro da nosa aposta por unha Deputación coas persoas, social e rural, que responde por igual ás necesidades de todos os veciños da provincia. Os Concellos terán total autonomía para incrementar os fondos que lles corresponden para estas iniciativas. Como sempre, faremos a través de criterios totalmente obxectivos a distribución da totalidade de fondos do Plan Único nos 67 municipios”, apuntou.

Un mínimo de 9 millóns para xerar emprego directo

A maiores do mínimo de 3 millóns para o DepuEmprego, Campos Conde inclúe máis de 6 millóns de euros para emprego. “Tendo en conta este mínimo de 9 millóns, no 2018 volveremos a ser a administración galega que máis inviste na provincia na xeración directa de novos postos de traballo”, destacou. Ademais, no 2018 continuarase coa execución doutros 8,1 millóns de euros cos que a Deputación asume os custos laborais de 700 lucenses que estaban no paro e que atoparon traballo a través das edicións do Ben Emprego e DepuEmprego que están en marcha na actualidade.

“Tamén agardamos contribuír á reactivación do mercado laboral, mantendo emprego e impulsando, principalmente, ao sector gandeiro, así como a todos os profesionais que directamente dependen da actividade do sector lácteo, coa posta en marcha da Granxa Experimental de Leite, á que no 2018 destinamos 634.000 euros, que se engaden aos fondos deste ano, sumando un total de 1,3 millóns de euros; así como coa posta en marcha do primeiro centro de recría de gando vacún público en España.

6,5 millóns para benestar

A maiores dos 1,5 millóns de euros de mínimo para o financiar na súa totalidade o Servizo a Domicilio a 1.800 persoas non dependentes; foméntase o benestar con outros case 5 millóns de euros. Estes permitirán ofrecer un servizo de teleasistencia gratuíta a máis de 1.500 maiores da provincia, contribuír á actividade social do conxunto do tecido asociativa lugués e impulsar residencias e centros de día nos Concellos da provincia. Deste xeito, destes 5 millóns, 2,9 millóns son para os centros de maiores de Becerreá, Folgoso do Courel, Portomarín, A Pontenova, Guitiriz e A Pobra do Brollón. Estes novos fondos súmanse aos contemplados en pasadas anualidades.

Ao respecto das políticas sociais, orzamento recolle 1,6 millóns para a Escola de Imaxe e Son; 365.0000 euros para o Plan de Impulso do Campus de Lugo; máis de 200.000 para Rof Codina e Facultade de Relacións Laborais; e 312.000 euros para a UNED. “Todo isto supón un investimento de case 2,5 millóns de euros no impulso dunha educación pública de calidade cando a Deputación non ten as competencias directas pero si unha firme aposta”, subliñou Campos.

22,2 millóns para infraestruturas

Xunto ao mínimo de 4,2 millóns para o POS 2018, destínanse outros 22,2 millóns á mellora de estradas provincias e municipais a través do crédito de 15 millóns e outros 7,2 millóns para máis obras, conservación e parque móbil.

Deporte, Cultura e Turismo

Ao impulso do Deporte, especialmente ao deporte base e colaborado co conxunto de clubs da provincia, achéganse 4 millóns, facendo que a Deputación sexa a administración galega que máis inviste en deportes na provincia. 6 millóns de euros son para Cultura e case 1,2 millóns para o Centro de Artesanía e Deseño. No capítulo de investimentos, destacan os máis de 400.000 euros para o Plan Integral de Turismo.

Custos de persoal e correntes

Todo isto, supón que a proposta de Orzamento 2018 de Campos Conde inclúa 45,6 millóns de euros, que representan o 54,4%, para investimentos nos 67 Concellos da provincia cuxo obxectivo é fomentar o emprego, o benestar, a mellora de dotacións públicas e infraestruturas, así como a dinamización económica e social. Os custos de persoal supoñen o 31% e aumentan un 3% en cumprimento da Lei de Presupostos do Estado. Os custos correntes supoñen un 16% e baixan nun 0,24% con respecto ao 2017.