O establecemento hostaleiro ribadense Fumarel celebra unhas xornadas adicadas ao cocido tradicional de montaña desde este sábado, día 4 de febreiro,ata o 2 de abril, domingo. Con esta iniciativa inaugura dous comedores privados para grupos que acaban de poñer en marcha no primeiro andar do local, que está ubicado na rúa Doctor Moreda, de Ribadeo.

A OMIX de O Vicedo (Oficina Municipal de Información Xuvenil) organiza este venres 3 de febreiro unha actividade dirixida aos nenos , xóvenes e adultos do municipio. Trátase dunha tarde noite de xogos de mesa onde se poderá xogar a xogos tan coñecidos por todos como o Tabú, Scattergories, Pictionary, Scrabble, Superpoly, Party & Co, parchís, xadrez, e tamén haberá posibilidade de xogar ó póker ou calquera outro tipo de xogo de naipes. Os horarios son de 18h a 20h para nen@s de 4º a 6º de Educación Primaria e de 21:30h a 00:00h para xóvenes maiores de 12 anos e adultos. Tlf: 982 59 01 95 Mail: omix@concellodovicedo.org Facebook: Casa Cultura O Vicedo Twitter: @xuventudevicedo

Este martes rematou no Centro de Rehabilitación Psicosocial e Laboral que a Asociación de Axuda ó Enfermo Mental A Mariña ten en Burela a actuación formativa “Taller de costura adaptada”. Esta actuación enmárcouse dentro do Programa Operativo do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional FEDER ou FSE Galicia 2014-2020, no seu obxetivo 9 “Promover a inclusión social e loitar contra a probreza e calquera forma de discriminación”.

O obxetivo principal foi a mellora da empregabilidade das persoas con enfermidade mental. Para conseguir esto, traballáronse: as habilidades sociais, a mellora de hábitos prelaborais e a adquisición de formación básica e de tipo laboral adaptada as necesidades das persoas con enfermidade mental.

Os participantes amósanse satisfeitos coa formación recibida, xa que contribúe a mellora signiticativa da súa calidade de vida.